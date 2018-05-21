Доба в ООС: бойовики гатили з мінометів по житлових будинках в Зайцевому

Інтенсивні бойові дії тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках.

Упродовж минулої доби, 20 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Про це повідомляє штаб ООС.

Інтенсивні бойові дії тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 55 разів порушували режим припинення вогню, з них 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

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Менш напружена обстановка була на Луганщині, де інтенсивні бойові дії тривали переважно на «Світлодарській дузі» - в районах населених пунктів Троїцьке та Луганське.

На Горлівському напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Шуми, Новгородське противник під прикриттям вогню з мінометів марно намагався витіснити з позицій підрозділи наших військ. При цьому, окупанти в порушення норм міжнародного права вчора, о п’ятій ранку 20 травня, відкрили щільний мінометний вогонь по житловим будинкам селища Зайцеве.

На Донецькому напрямку не спадає інтенсивність бойових дій в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Водяне та Широкине.

Під час бойових дій за минулу добу та сьогодні Об’єднані сили втрат не мають.

За даними розвідки, трьох окупантів поранено, інші втрати противника уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, в ООС заявили про прийняття низки рішень для покращення ситуації з безпекою на Донбасі.