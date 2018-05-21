З'явилося повне відео ліквідації командира терористів "ДНР" "Мамая"

09:45, 21 травня 2018
Війна
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Мамієва було ліквідовано 17 травня / фото facebook.com/zaharprilepin

Ватажок бригади бойовиків "ДНР" "П'ятнашка" Олег Мамієв ("Мамай") був ліквідований на Донбасі, коли хотів показати російським журналістам "роботу АГС".

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Це можна побачити на повному відео репортажу пропагандистського каналу "Росія 1" з місця знищення Мамієва.

Останні слова ватажка бойовиків були звернені до оператора російського телеканалу, який також отримав поранення: "Ходімо, покажу тобі роботу АГСа".

Після цього в окоп бойовиків "прилетіло" - Мамієв отримав важкі поранення та помер через кілька годин.

Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".

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Теги: #Донбас#ДНР#ліквідація