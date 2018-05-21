З'явилося повне відео ліквідації командира терористів "ДНР" "Мамая"

Терорист Мамієв отримав важкі поранення та був госпіталізований, через декілька годин помер.

Ватажок бригади бойовиків "ДНР" "П'ятнашка" Олег Мамієв ("Мамай") був ліквідований на Донбасі, коли хотів показати російським журналістам "роботу АГС".

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Це можна побачити на повному відео репортажу пропагандистського каналу "Росія 1" з місця знищення Мамієва.

Останні слова ватажка бойовиків були звернені до оператора російського телеканалу, який також отримав поранення: "Ходімо, покажу тобі роботу АГСа".

Після цього в окоп бойовиків "прилетіло" - Мамієв отримав важкі поранення та помер через кілька годин.

Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".