Склався навпіл: терористи підірвали міст на трасі Хрустальний - Луганськ (фото)
10:46, 21 травня 2018Війна
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Прямої дороги від Хрустального до Луганську тепер немає.
Міст розташований біля селища Іванівка / фото: Вконтакте
На Донбасі бойовики підірвали міст на трасі Хрустальний (до декомунізації - Красний Луч) - Луганськ біля селища Іванівка.
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Офіційного підтвердження поки немає.
Транспорт їде в об'їзд / фото: Вконтакте
Як повідомляють в соціальних мережах, транспорт їде в об'їзд через населений пункт Софіївка, а також повідомляють про об'їзд через 21 шахту. Прямої дороги від Хрустального до Луганську тепер немає.
Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки Зайцевого. Інтенсивні бойові дії також тривали Светлодарском, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках.
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