Склався навпіл: терористи підірвали міст на трасі Хрустальний - Луганськ (фото)

10:46, 21 травня 2018
Війна
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Міст розташований біля селища Іванівка / фото: Вконтакте

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Офіційного підтвердження поки немає.

Транспорт їде в об'їзд / фото: Вконтакте

Як повідомляють в соціальних мережах, транспорт їде в об'їзд через населений пункт Софіївка, а також повідомляють про об'їзд через 21 шахту. Прямої дороги від Хрустального до Луганську тепер немає.

Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки Зайцевого. Інтенсивні бойові дії також тривали Светлодарском, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках.

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Теги: #Донбасс#мост