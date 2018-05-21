Склався навпіл: терористи підірвали міст на трасі Хрустальний - Луганськ (фото)

Прямої дороги від Хрустального до Луганську тепер немає.

На Донбасі бойовики підірвали міст на трасі Хрустальний (до декомунізації - Красний Луч) - Луганськ біля селища Іванівка.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Офіційного підтвердження поки немає.

Як повідомляють в соціальних мережах, транспорт їде в об'їзд через населений пункт Софіївка, а також повідомляють про об'їзд через 21 шахту. Прямої дороги від Хрустального до Луганську тепер немає.

Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки Зайцевого. Інтенсивні бойові дії також тривали Светлодарском, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках.