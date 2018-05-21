Українські військові просунулися на 2 км на Донбасі й закріпилися на нових рубежах - волонтер

За словами волонтера, українські військові закріпилися на нових рубежах і висотах.

У зоні операції Об'єднаних сил один з піхотних батальйонів однієї з бригад ЗСУ покращив свої позиції.

Через систематичні обстріли з боку бойовиків українські військові "були змушені поліпшити й убезпечити свої передові позиції", пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"В результаті перенесення своїх опорників батальйон просунувся вперед на понад 2 км і закріпився на нових рубежах і висотах, отримавши на тій ділянці фронту тактичну перевагу", - розповів волонтер.

За словами Мисягіна, тепер там все змінилося: існує загроза життю для терористів. "І жодних порушень, все у рамках Мінських домовленостей", - підсумував він.

Як повідомляв прес-центр ООС, пізно ввечері 20 травня українські військові під час бою на Донбасі захопили в полон трьох бойовиків.