Прикордонники показали черговий доказ російської агресії на Донбасі (фото)
Співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби, які діють в складі Об'єднаних сил, отримали інформацію, що на автошляху «Маріуполь-Сартана» знаходиться можливо вибуховий пристрій.
Читайте такожОбстріл бойовиками околиць Торецька триває: серед військових є поранені (фото)
Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
"Інформація підтвердилася, адже в схроні було виявлено міну - попередньо МОН-50 (протипіхотна міна російського виробництва - ураження людині, або декількох одночасно при вибуху даної міни завдаються готовими забійними елементами, що вилітають у напрямку супротивника на відстань до 50 метрів). Враховуючи місцезнаходження міни, можна припустити, що її могли планувати використати проти українських військовослужбовців або цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
З метою знешкодження міни було викликано працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначили у відомстві.