Прикордонники показали черговий доказ російської агресії на Донбасі (фото)

В районі проведення операції Об'єднаних сил прикордонники виявили міну російського виробництва.

Співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби, які діють в складі Об'єднаних сил, отримали інформацію, що на автошляху «Маріуполь-Сартана» знаходиться можливо вибуховий пристрій.

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Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Інформація підтвердилася, адже в схроні було виявлено міну - попередньо МОН-50 (протипіхотна міна російського виробництва - ураження людині, або декількох одночасно при вибуху даної міни завдаються готовими забійними елементами, що вилітають у напрямку супротивника на відстань до 50 метрів). Враховуючи місцезнаходження міни, можна припустити, що її могли планувати використати проти українських військовослужбовців або цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

З метою знешкодження міни було викликано працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначили у відомстві.