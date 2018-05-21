У Мар'їнці в результаті обстрілу бойовиків загинув місцевий мешканець

Чоловік вийшов на своє подвір’я, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї.

На Донбасі контрольовані Росією бойовики обстріляли житлові райони Мар'їнки, в результаті чого загинув місцевий житель.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"36-річний житель Мар’їнки загинув внаслідок обстрілу бойовиками цього населеного пункту. Як доповів мені голова Мар’їнської райдержадміністрації Володимир Мороз, Михайло, так звали чоловіка, вийшов на своє подвір’я на околиці Мар’їнки у той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила просто в нього. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть. Але забрати чоловіка не встигли - бойовики посилили вогонь, і медикам довелося від’їхати на безпечну відстань", - зазначив він.

За повідомленням голови району, на даний час бойовики продовжують вести вогонь по місту.

19 травня повідомлялось, що бойовики обстріляли зі 120 мм мінометів житловий сектор Зайцевого з напрямку населеного пункту Гольмівський. В результаті обстрілу пошкоджено будинок.