Загострення ситуації на Донбасі: 2 українських бійців загинули, 9 поранені

За минулу добу російсько-окупаційні війська 53 рази порушували режим припинення вогню.

За минулу добу, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

На Луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об'єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне, Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар'їнка, Новогнатівка. Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкіно.

Читайте такожУ Мар'янці в результаті обстрілу бойовиків загинув місцевий мешканець

За минулу добу російсько-окупаційні війська 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Підрозділу Об'єднаних сил давали адекватну відповідь не дозволяючи окупантам витіснити наших захисників з вигідних оборонних позицій.

У Авдіївки і Мар'їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріл українських позицій припинився.

Протягом вчорашнього дня, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який атакував з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки і вів вогонь безпосередньо за Торецьку.

Під час бойових дій 2 наших захисників загинула і 9 були поранені. Зараз всіх поранених евакуювали в госпіталь, де їм надана кваліфікована медична допомога.

За даними розвідки, знищено 15 і поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

За поточну добу, 22 травня, втрат немає.

За даними спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник вчора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники показали черговий доказ російської агресії на Донбасі. У районі проведення операції Об'єднаних сил прикордонники виявили міну російського виробництва.