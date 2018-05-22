Сили ООС не дали вибити себе з Південного: бойовики зазнали серйозних втрат

Завдяки "адекватный відповіді" українські підрозділи ліквідували 15 бойовиків, і ще 13 поранили.

За минулу добу і ніч бойовики зазнали серйозних втрат на Донбасі, відомо про 15 ліквідованих.

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Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook, завдяки "адекватній відповіді" українські підрозділи ліквідували 15 бойовиків, і ще 13 поранили.

"За даними розвідки, знищено 15 і поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

"Протягом вчорашнього дня, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який атакував з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки і вів вогонь безпосередньо по Торецькому", - відзначили в прес-центрі ООС.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 53 рази порушували режим припинення вогню. 2 українських бійців загинули, 9 поранені