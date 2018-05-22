"Росіяни потрапили у пастку": ЗСУ беруть Горлівку у напівкільце - військовий експерт
Збройні сили України беруть Горлівку у напівкільце. Місто є для українських військових стратегічною точкою і "ключем до всього фронту".
Про це пише український військовий експерт Олексій Арестович.
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"Якось так випадково виходить, що Горлівку беруть у напівкільце. Основні маршрути забезпечення окупантів в цьому районі потрапляють під вогневий контроль наших військ і противнику стає сильно бо-бо їздити грузовичками туди-сюди", - пише Арестович.
За словами військового експерта, росіяни потрапили в правильну ситуативну пастку і тепер їхні дії продиктовані рішеннями сил ЗСУ, втрати великі, а ситуація для них істотно погіршується.
Він зазначив, що Горлівка є для українських військових стратегічною точкою і "ключем до всього фронту".
"А Горлівка - ключ до всього фронту, бо розвалює «ДНР» і «ЛНР» навпіл", - підкреслив експерт.
Як повідомляв УНІАН, ситуація на Донбасі в останні кілька днів загострилося. За минулу добу в зонее ООС загинули 2 українських бійця.