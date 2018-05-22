На Світлодарській дузі знищено передову позицію бойовиків (фото)

За словами волонтера, швидкі дії бійців завдали істотної шкоди противнику.

На Світлодарській дузі, в районі селища Троїцьке, знищена передова позиція терористів.

За словами волонтера Юрія Мисягіна, бойовики почали обстріл передових позицій у зоні відповідальності 54-ї бригади.

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"Бойова група К-2, що входить до складу бригади, була змушена відреагувати миттєво, у небо одразу був піднятий безпілотник. Була визначена конкретна позиція, звідки по нас ведеться обстріл", - йдеться у повідомленні волонтера в Facebook.

"Точним вогнем у відповідь, причому з трьох різних позицій: з БМП-1, ЗУ-23-2 і ПТУРу, який став контрольним пострілом, позиція була знищена повністю. Опорник згорів і обвалився", - додав Мисягін.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін 21 травня, українські військові просунулися на 2 км на Донбасі й закріпилися на нових рубежах.