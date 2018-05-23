Доба на Донбасі: бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь, загинув один український боєць - ООС

За даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Про це повідомляється у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 23 травня.

Упродовж минулої доби, 22 травня, російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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Під час бойових дій минулої доби один наших захисник загинув та трьох було поранено. Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.

На Луганському напрямку противник вів вогонь з великокаліберного кулемета по населеному пункту Станиця Луганська, не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Троїцьке.

На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Південне. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки.

Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. З 19-ї до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, що в передмісті Маріуполя. Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152 калібру. Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення.

Як повідомляв УНІАН, напередодні спостерігачі ОБСЄ повідомили, що виявили значне скупчення важкого озброєння бойовиків біля Бугаївки.