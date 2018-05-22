Спостерігачі ОБСЄ виявили значне скупчення важкого озброєння бойовиків біля Бугаївки

Зокрема, зафіксовано розміщення самохідних гаубиць, реактивні системи залпового вогню, танки і міномети.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що виявили значне скупчення важкого озброєння контрольованих Росією бойовиків біля окупованої Бугаївки.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 20 травня до 19:30 21 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

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"20 травня в непідконтрольних урядові (України) районах безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 15 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і 1 протитанкову гармату (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) на південний схід від населеного пункту Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська)", - сказано у звіті.

Водночас, у тому самому районі безпілотник також зафіксував близько 60 бойових броньованих машин та іншу техніку, що є порушенням визначених координат для відведення озброєння.

Крім того, наступного дня спостерігачі бачили 4 реактивних систем залпового вогню (БМ-21) поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (за 56 км на схід від Донецька).

Разом з тим, біля Бугаївки безпілотник СММ виявив 21 танк (Т-64), 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10») і 7 мінометів (2Б11 «Сани», 120 мм).