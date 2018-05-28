Зниклий в бою під Павлополем морський піхотинець знайшовся

Військовослужбовець сам повернувся до розташування своєї частини.

Боєць 36 окремої бригади морської піхоти, який зник 27 травня у зіткненні з бойовиками під Павлополем, знайшовся.

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Як повідомляє «112 Україна», про це журналістам повідомив представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубець.

"З сьогоднішнього дня військовослужбовець, який під час бою втратив зв'язок зі своїм підрозділом, успішно прибув у розташування. Він сам повернувся", – зазначив Шубець.

Наразі стан здоров’я бійця задовільний, його життю нічого не загрожує.

Напередодні повідомлялось, що під час бою на Маріупольському напрямку зник військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вживались заходи зі встановлення обставин його зникнення та пошуку.