На Донбасі під час операції Об'єднаних сил зник морський піхотинець

Військовослужбовець операції Об'єднаних сил зник після короткої сутички на Маріупольському напрямку, зазначили в 36-й окремій бригаді морської піхоти.

Під час бою на Маріупольському напрямку зник військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, що приймає участь в операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це увечері 27 травня поінформували у Facebook бригади.

"Під час короткого бої на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати – двох знищили і одного поранили. У той же час, доля одного військовослужбовця ООС поки невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", – йдеться в повідомленні.