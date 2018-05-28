На Донбасі під час операції Об'єднаних сил зник морський піхотинець

01:16, 28 травня 2018
Війна
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Про зникнення бійця повідомили морпіхи / фото УНІАН

Під час бою на Маріупольському напрямку зник військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, що приймає участь в операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це увечері 27 травня поінформували у Facebook бригади.

"Під час короткого бої на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати – двох знищили і одного поранили. У той же час, доля одного військовослужбовця ООС поки невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", – йдеться в повідомленні.

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