КПВВ на Донбасі переведуть на літній режим роботи

Прес-центр Операції об’єднаних сил навів перелік дорожніх коридорів, що будуть працювати за літнім графіком.

З першого червня перепускні заходи на усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на сході України будуть здійснюватися з шостої ранку до восьмої вечора.

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Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил. Так, на літній режим роботи будуть переведені:

– дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;

– дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;

– дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;

– дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;

– дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);

– дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».

У квітні повідомлялось, що бойовики російсько-окупаційних бандформувань вимагають гроші з громадян за пришвидшення перетину лінії розмежування на Донбасі.