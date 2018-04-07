Бойовики вимагають гроші за пришвидшення перетину лінії розмежування на Донбасі - ДПСУ

У відомстві заявляють, що бойовики перед святами запровадили плату за пришвидшення перетину лінії розмежування.

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань вимагають гроші з громадян за пришвидшення перетину лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, повідомляється, що останнім часом спостерігається нерівномірність пасажиропотоку через КПВВ, особливо «Новотроїцьке». Громадяни, як на особистому автотранспорті, так і в автобусах, прибувають значними партіями раз на пів години-годину. Як зазначають самі подорожуючі – таку ситуацію створюють представники НЗФ, налагоджуючи власний бізнес. За пришвидшення руху вони вимагають плату.

Про таку саму ситуацію пишуть громадяни України, які вимушено лишаються на тимчасово окупованій території, і в соцмережах. Громадяни описують «такси» бойовиків за пришвидшений проїзд і нелюдські умови, в яких доводиться перетинати лінію зіткнення.

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"Тоді, як перед Великодніми святами пасажиропотік стає більш інтенсивним – збільшилася і жага бойовиків до наживи. Громадяни зауважують, що якби черг не було, то ніхто б за пропуск не платив, а так – доводиться", - йдеться у повідомленні.

Також у ДПСУ зауважили, що українські прикордонники неодноразово стикалися з ситуаціями, коли незадовго до закриття КПВВ з тимчасово окупованої території прибувала значна кількість громадян.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби готові до подібних провокацій НЗФ та в разі потреби відразу збільшується кількість прикордонних нарядів, аби громадяни мали змогу швидше перетнути лінію розмежування і ні в якому разі не лишилися в сірій зоні після закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду", - підсумували у прес-службі.