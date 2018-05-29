Зниклий під Маріуполем 19-річний український військовий опинився в полоні у бойовиків "ДНР"

Військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив у полон російських окупантів. Про це повідомила прес-служба бригади.

Про місце перебування військового, зниклого 24 травня, бригаді стало відомо з відео допиту.

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"З відео допиту військовослужбовця можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічному впливу, перебуває у стресовому стані, говорить плутано, має втомлений вигляд – ймовірно через тривале відсутність сну, або фізичних тортур", – пояснили в бригаді.

На відео, яке з'явилося в мережі, хлопець стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України. Як пояснили в ЗСУ, це вказує на те, що з 19-річним хлопцем попрацювали представники російських спецслужб.

"Заяви, які був змушений зробити військовополонений – це спроба російських пропагандистів переконати українське і світове співтовариство у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України", – додали в бригаді.

Командування бригади обіцяє зробити все можливе для звільнення військовослужбовця з полону і повернення його в сім'ю.

Нагадаємо, увечері 27 травня у бригаді повідомили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем. А 28 травня в штабі ООС повідомили, що зниклий військовий знайшовся, однак інформація виявилася не достовірною.