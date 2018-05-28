Зникнення морпіха на Донбасі: в штабі ООС уточнили, що військового досі шукають

Інформація про те, що військовик повернувся у свою частину, була помилковою.

Українського військового, зниклого 27 травня після бойового зіткнення з бойовиками на маріупольському напрямку на Донбасі, досі шукають.

Про це розповів представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубець передає "112 Україна". Він спростував свою ж інформацію, що начебто боєць сам повернувся до військової частини.

"Станом на 8:00 була інформація, що військовослужбовець, який зник, знайдений і його життю нічого не загрожує. На жаль, через годину інформація з’явилася інша. На жаль, ми його поки що не знайшли, і його доля нам зараз не відома", – зазначив він.

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Нагадаємо, увечері 27 травня у бригаді повідомили про зникнення під час бою під Маріуполем свого військовослужбовця. Зранку 28 травня Шубець повідомив, що морський піхотинець під час бою втратив зв'язок із підрозділом, а згодом сам повернувся до бригади.