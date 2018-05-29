У Чернівцях на колінах попрощалися із загиблим під Горлівкою бійцем (фото)

У Чернівцях на колінах попрощалися з бійцем 24-ї бригади Віктором Ферлієвичем.

29 травня вранці у Чернівцях на колінах попрощалися зі загиблим бійцем 24-ї бригади Віктором Ферлієвичем.

На церемонію прийшли активісти, військові, представники влади та духовенство, передає molbuk.ua.

Читайте такожІз загиблим у бою з ворожою ДРГ на околиці Південного військовим попрощаються у Києві (фото)

Ферлієвич був старшим солдатом, старшим водієм 1-го взводу 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 24 омбр. Загинув 26 травня близько 20:00 на горлівському напрямку.

Віктор Ферлієвич народився 26 серпня 1994 року в селі Конятин Путильського району Чернівецької області. У ЗСУ – з початку війни, більше року служив за контрактом. Його дружина – офіцер-психолог у 24 ОМБр.

За даними прес-центру Об’єднаних сил, бронегрупа на БМП, яка патрулювала район між опорними пунктами, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення за підтримки вогнем із сусідніх опорних пунктів ДРГ противника було знищено.