У Чернівцях на колінах попрощалися із загиблим під Горлівкою бійцем (фото)

13:56, 29 травня 2018
Війна
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Військовий загинув на горлівському напрямку / фото molbuk.ua

На церемонію прийшли активісти, військові, представники влади та духовенство, передає molbuk.ua.

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Ферлієвич був старшим солдатом, старшим водієм 1-го взводу 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 24 омбр. Загинув 26 травня близько 20:00 на горлівському напрямку.

Віктор Ферлієвич народився 26 серпня 1994 року в селі Конятин Путильського району Чернівецької області. У ЗСУ – з початку війни, більше року служив за контрактом. Його дружина – офіцер-психолог у 24 ОМБр.

фото molbuk.ua

За даними прес-центру Об’єднаних сил, бронегрупа на БМП, яка патрулювала район між опорними пунктами, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення за підтримки вогнем із сусідніх опорних пунктів ДРГ противника було знищено.

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Теги: #смерть#військовий#Чернівці