ДРГ терористів атакувала позиції українських військових на околиці Південного - обидві сторони зазнали втрат

Під час зіткнення з диверсантами загинули двоє бійців ООС, чотирьох поранено.

Проросійські бойовики на Донбасі не полишають спроб вибити українських військових зі звільненого нещодавно населеного пункту Південне (Чигирі).

Сьогодні, 21 травня, близько 5 ранку, на південній околиці Південного була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 осіб, пише на своїй сторінці у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.

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"Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехоплення ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України. В результаті боєзіткнення ворог зазнав значних втрат і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти", - йдеться у повідомленні.

Під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє українських військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов.

"Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в ООС.

Як повідомляв прес-центр ООС, пізно ввечері 20 травня українські військові під час бою на Донбасі захопили в полон трьох бойовиків.