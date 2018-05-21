ДРГ терористів атакувала позиції українських військових на околиці Південного - обидві сторони зазнали втрат
Проросійські бойовики на Донбасі не полишають спроб вибити українських військових зі звільненого нещодавно населеного пункту Південне (Чигирі).
Сьогодні, 21 травня, близько 5 ранку, на південній околиці Південного була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 осіб, пише на своїй сторінці у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
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"Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехоплення ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України. В результаті боєзіткнення ворог зазнав значних втрат і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти", - йдеться у повідомленні.
Під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє українських військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов.
"Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в ООС.
Як повідомляв прес-центр ООС, пізно ввечері 20 травня українські військові під час бою на Донбасі захопили в полон трьох бойовиків.