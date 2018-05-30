Українські військові знищили БМП противника на Донбасі (відео)

Зазначається, що на допомогу екіпажу згорілої БМП терористи не прийшли.

У зоні проведення Операції об’єднаних сил бійці тактичної групи "Моспине" підбили БМП противника.

"Вечірній подарунок від протитанкового розрахунку тактичної групи "Моспине" - ще одна "смажена" БМП путінських терористів", - йдеться у повідомленні 93-ої ОМБр у Facebook.

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За словами військових, приблизно о 19:00 бойовики нахабно виперлися вперед на БМП-1 та почали обстріл позицій 93-ої окремої механізованої бригади.

"Вони встигли випустити меньше 10 снарядів з гармати, аж поки не потрапили до прицілу навідника з тактичної групи "Моспине", якого прикривали бійці 93-ї ОМБр. В результаті - посеред поля досі стоїть дим від палаючої бронемашини, в якій час від часу вибухають снаряди боєкомплекту", - розповіли бійці.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, на Світлодарській дузі бойова група К-2, що входить до 54-ої бригади, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку терористів.