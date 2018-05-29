Українські військові завдали потужного удару й знищили техніку терористів на Світлодарській дузі - волонтер (фото)

Уся команда за погодженням з командиром вирішила знищити позицію терористів на Світлодарській дузі, з якої вівся вогонь.

На Світлодарській дузі бойова група К-2, що входить до 54-ої бригади, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку терористів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. За його словами, ця історія почалася ще 4-го травня, коли під час чергового обстрілу позицій українських військових був поранений один з бійців групи К-2.

"Тоді супротивник працював по нас з БМП і під час одного з прильотів боєприпас вибухнув недалеко, й одному з бійців групи відірвало два пальці на лівій руці. З бійцем все нормально, він зараз у госпіталі", - розповів Мисягін.

Як зазначив волонтер, тоді вся команда за погодженням з командиром вирішила вистежити, знайти й знищити цю позицію, з якої вівся вогонь.

Українські бійці почали з того, що за допомогою безпілотників стали вивчати місцевість, звідки в той момент працював супротивник - це зайняло певний час. Спостерігачі стали більш уважно вивчати цей напрямок, також долучилася розвідка.

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Але зіпсувалася погода і не було можливості для точної роботи, тому було дано наказ припинити операцію, повторно зайнятися аналізом й готуватися при першому ж зручному випадку її відновити.

"Минув приблизно тиждень і по каналах зв'язку передали, що по одній з позицій 54-ї бригади зараз противником відбувається обстріл з БМП. Бійці зрозуміли, що це та сама БМП, яку вони вже намагалися знищити. Група висунулася, були підняті наші безпілотники і почалася операція. Одразу побачили особовий склад противника, який бігав по позиції взад-вперед, тому спочатку вирішили ліквідувати їх, потім взятися за бойову машину, адже вона все-одно вже нікуди не дінеться", - пише Мисягін.

"З трьох пострілів два лягли за три метри від МТЛБ-ЗУ, а третім просто в «ніс» їй влучили. Вона загорілася, і вогонь був переведений на БМП, що стояла за декілька метрів поруч у закритій позиції", - додав він.

Потім, продовжив волонтер, по рації прийшла інформація, що із сусіднього опорника терористів виїхала ще одна БМП і почала працювати - вона була ближче до групи, тому було прийнято рішення, що раз вже "йде робота", і все поки виходить, то і її не варто обділяти увагою. Швидко пристрілялися, і з 12 пострілів 2 точно лягли в ціль. Влучили під правий борт і під ніс.

"Група поквиталася за пораненого свого побратима, знищивши в одному бою дві бойові машини сепаратистів. Вся відеофіксація бою, у тому числі моменти знищення, передані до штабу, для подання бійців групи до заслужених бойових нагород та виплати бойової премії за знищену техніку противника", - розповів Мисягін.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що на Світлодарськй дузі, в районі селища Троїцьке, знищена передова позиція терористів.