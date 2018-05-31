Українські військові знищили дві БМП противника на Донбасі - волонтер (відео)
08:52, 31 травня 2018Війна
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За словами волонтера, тепер терористи не знають, куди ховати техніку від українських військових.
За останні дні військові знищили кілька БМП терористів / Скріншот
Під Докучаєвськом "третя сила" вистежила і знищила дві БМП ворога.
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"Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор", - йдеться у повідомленні волонтера Юрія Мисягіна у Facebook.
Він зазначив, що на Світлодарській дузі нищать техніку бойовиків, під Докучаєвськом продовжили знищувати, а тепер і до великого району Сєвєродонецька добралися.
Як повідомлялося, 29 травня в зоні проведення Операції об'єднаних сил бійці тактичної групи "Моспино" підбили БМП противника.
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