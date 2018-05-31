Українські військові знищили дві БМП противника на Донбасі - волонтер (відео)

За словами волонтера, тепер терористи не знають, куди ховати техніку від українських військових.

Під Докучаєвськом "третя сила" вистежила і знищила дві БМП ворога.

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"Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор", - йдеться у повідомленні волонтера Юрія Мисягіна у Facebook.

Він зазначив, що на Світлодарській дузі нищать техніку бойовиків, під Докучаєвськом продовжили знищувати, а тепер і до великого району Сєвєродонецька добралися.

Як повідомлялося, 29 травня в зоні проведення Операції об'єднаних сил бійці тактичної групи "Моспино" підбили БМП противника.