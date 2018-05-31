Поблизу Луганська зафіксували близько 100 танків бойовиків

Безпілотник ОБСЄ зафіксував близько 100 танків терористів недалеко від тимчасово окупованого Луганська.

В ОБСЄ зазначили, що танки терористів перебувають за декілька кілометрів від окупованого Луганська.

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував майже 100 танків бойовиків недалеко від тимчасово окупованого Луганська, передає Liga.

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За даними ОБСЄ, 34 танки (невстановленого типу) стояли біля населеного пункту Круглик, що за 31 кілометр на північний захід від Луганська, 19 танків (невстановленого типу), вісім самохідних артилерійських знарядь (або гаубиць) і 24 міномети (або гаубиці) в районі Мирного, 13 танків (невстановленого типу) неподалік від Шимшинівки (27 км до південно-заходу від Луганська), вісім танків (невстановленого типу) і сім мінометів (або гаубиць) біля Міусинська, а також 24 танки (невстановленого типу) і чотири зенітних ракетних комплекси (невстановленого типу) біля Бугаївки (37 км до південно-заходу від Луганська).

Безпілотник ОБСЄ дальнього радіусу дії також виявив сім РСЗВ (БМ-21 Град, 122 мм) приблизно за шість кілометрів на південний схід від Міусинська і сім РСЗВ (БМ-21) у Мирному, що за 28 кілометрів на північний захід від Луганська.

Як повідомляв волонтер, під Докучаєвськом "третя сила" вистежила і знищила дві БМП ворога.