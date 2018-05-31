СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 151 вибух на Донбасі

Над окупованою Луганщиною невідомі вели вогонь по безпілотному літальному міні-апарату СММ.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 151 вибух на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 29 травня до 19:30 30 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас, було зафіксовано менше вибухів (близько 130 супроти близько 215 вибухів)", - сказано у звіті.

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Зокрема, на Донеччині вогнева активність була зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватої, Світлодарська і Горлівки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень припинення вогню, включаючи 21 вибух, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (2 вибухи)", - сказано у звіті.

На Луганщині місія зафіксувала вогневу активність поблизу Миколаївки, Станиці Луганської та Золотого.

При цьому, на неконтрольованій урядом України території в напрямку безпілотного літального міні-апарату СММ було спрямовано вогонь зі стрілецької зброї. Зокрема, коли спостерігачі перебували на відставні близько 600 м від селища Криничанське (колишня назва Червоногвардійське, за 42 км на захід від Луганська) та запускали одночасно три безпілотники, вони почули 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 800-900 м. з північного заходу у районі, де пролітав один з безпілотників. За оцінкою місії, вогонь був спрямований на безпілотник, але місії вдалося посадити його без ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, безпілотник ОБСЄ зафіксував близько 100 танків терористів недалеко від тимчасово окупованого Луганська.