У госпіталі Дніпра померли двоє поранених на Донбасі українських військових

08:51, 01 червня 2018
Війна
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Загиблим було 34 і 47 років / Сайт президента України

 У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова у четвер, 31 травня, померли двоє військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

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За її даними, зупинилося серце бійця 24-ї бригади Юрія Довганика, який дістав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня. Військовослужбовцю було 47 років.

«В цей же день помер 34-річний військовослужбовець 92-ї бригади Костянтин Гранів. Він отримав кульове поранення у голову від ворожого снайпера 27 травня», - написала Губа.

Вона наголосила, що поранення голови бійця були несумісні з життям.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі були поранені троє українських військових.

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Теги: #Донбас#війна