ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі: бойовики зазнали великих втрат у техніці й живій силі

За даними розвідки, двоє окупантів загинули і двоє поранені. Знешкоджено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 і 1 міномет.

Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення. Активна оборона позицій підрозділами Об'єднаних сил не дозволила бойовикам покращити тактичне становище.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська 7 разів застосовували заборонену зброю - міномети калібрів 120 і 82мм і артилерію калібру 122мм. Всього за минулу добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

Читайте такожНе віддамо жодного клаптика землі: Порошенко відкинув дві крайності на шляху до миру в Україні

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка друга та Кам'янка На Маріупольському напрямку - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне.

З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції.

Як уже повідомлялось, вчора ранком, противник, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, обстріляв населений пункт Чермалик, випустивши близько 30 снарядів та мін. Українською стороною СЦКК зафіксовано попадання міни у подвір’я приватного помешкання.

Минулої доби під час боїв поранення отримали троє наших воїнів.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двоє поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 та 1 міномет.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 151 вибух на Донбасі. Над окупованою Луганщиною невідомі вели вогонь по безпілотному літальному міні-апарату СММ.