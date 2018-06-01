Росія спробує "злити" ватажків "ЛДНР" - журналіст

Російський журналіст прогнозує незавидне майбутнє бойовикам "ДНР/ЛНР".

Кремль програв інформаційну битву щодо збитого над Донбасом MH17, тому тепер Росія буде шукати можливості для уникнення відповідальності за це. Москва буде намагатися звалити всю провину на ватажків "ЛДНР".

Про це в ефірі радіо "Эхо Москвы" заявив російський журналіст Олександр Невзоров.

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"У цьому випадку треба було швиденько знайти крайніх і повісити на них всю відповідальність за злочин, тому що все можна завжди пояснити чиєюсь дурною самодіяльністю. Тим паче, що кримінальники, які захопили Донбас, – це все одно витратний матеріал, від якого все одно рано чи пізно доведеться позбавлятися. І зараз з'явилася можливість позбутися їх красиво і з дуже великою користю", – говорить Невзоров.

Російський журналіст вважає, що Росія могла б здати лідерів бойовиків, звинувативши їх у знищенні літака.

"От якщо в Амстердам, де проходить розслідування, прийдуть посилочки з Гіркіним, Захарченком, то у Кремля все-таки з'являється хоч якийсь шанс вийти сухим з води. Але Кремль, ми знаємо, пекельно не гнучкий і продовжить впиратися рогом", – додав він.

Раніше ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про намір зміцнювати незалежність "ДНР" і зв'язки з Росією.