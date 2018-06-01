Операція Об'єднаних сил на Донбасі: озвучено величезні втрати "Л/ДНР" за місяць

ООС всього за місяць змінила ситуацію на Донбасі.

З початку Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики зазнали величезних втрат за місяць – були ліквідовані 115 осіб і ще 149 отримали поранення.

Не обійшлося без втрат і в лавах Збройних сил України – 11 вбитих і 81 поранений. Противник значно збільшив кількість обстрілів, йдеться в матеріалі "Сегодня".

Зазначається, що травень ознаменувався давно вже небаченим на фронті рівнем ескалації конфлікту. У зв'язку з наданням Києву американської летальної зброї і зміною військової операції бойовики і Кремль реально стали вірити у наступ ЗСУ на Донбасі. Противник не тільки вів запеклі обстріли позицій української армії, але й не гребував стріляти з артилерії по мирних населених пунктах.

Наголошується, що всі втрати, яких ЗСУ завдали ворогові, – це лише вогонь у відповідь на обстріл противника, що не суперечить Мінським угодам. І це українські бійці ще не проводили активних наступальних операцій.

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Крім того, російсько-терористичні війська не просто регулярно порушували перемир'я, але й активно застосовували важке озброєння – танки, артилерію 122 і 152 мм, міномети 82 і 120 мм, РСЗВ "Град". Снаряди летять не тільки у бік ЗСУ, але і по мирних жителях, як, наприклад, у випадку з ударом по селищу під Горлівкою із загибеллю дитини.

Втрати ЗСУ і бойовиків за місяць

Дані наведено по тижнях:

З 30 квітня по 6 травня. Втрати бойовиків склали 11 знищеними і 23 людей потрапили в лікарню; у ЗСУ 13 поранених.

7-13 травня. У ЗСУ з'явилися перші загиблі – двоє людей, ще 23 отримали поранення; у бойовиків справи були гіршими – 16 ліквідовиних і 34 поранених.

14-20 травня. Українська армія втратила трьох вбитими і 16 потрапили в лікарню; у супротивника 17 осіб вирушили до "Гіві" і "Мотороли", а 32 бойовики – до лікарів.

21-27 травня. Втрати ЗСУ: 4 вбитих і 23 поранених, бойовики ж зазнали найбільших втрат – 60 ліквідовиних і 45 поранених.

28-30 травня. Українські військові зазнали втрат вісьмома пораненими, при цьому відправили на той світ 11 бойовиків і 15 поранили.

Варто також відзначити загибель двох співробітниківСБУ на Донбасі. Група силовиків виконувала бойове завдання, проте потрапила під артилерійський обстріл противника і зазнала втрат. У результаті загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А" підполковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов. Ще один СБУшник був поранений.