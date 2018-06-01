"Шкода, дитина ще": Луценко озвучив розмови бойовиків після вбивства 15-річної дівчинки (відео)

Військова розвідка перехопила три розмови бойовиків, які обговорювали усе, що відбувалося до і після обстрілу селища Залізного.

Обстріл селища Залізне під Торецьком, від якого загинула 15-річна дівчина Дарина, здійснили бойовики. У військової розвідки є перехоплення розмов бойовиків, в яких вони це обговорюють.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він тут же прочитав уголос роздруківку розмов бойовиків, передає ТСН.

За словами генпрокурора, після будь-якого обстрілу на місце події виїжджає поліція та військовий прокурор, які фіксують його наслідки. Після цього відбувається спеціальна експертиза того, звідки прилетів снаряд.

"У перший день ми точно знали, що обстріл відбувся з території "ЛНР". Ми маємо фотографії того, що яма від розриву 120-мм міни має витягнутий характер, він орієнтований по компасу і абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд", - сказав Луценко.

Окрім того, військова розвідка перехопила три розмови бойовиків, які обговорювали усе, що відбувалося до і після обстрілу селища Залізного.

Детальніше про діалоги бойовиків у день трагедії дивіться на відео: