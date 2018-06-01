На Донбасі ліквідували командира бойовиків "Волю" (фото)

Як зазначається, у ліквідованого бойовика військове звання - сержант.

На Донбасі 29 травня ліквідували терориста Володимира Половинкіна за прізвиськом "Воля".

Як йдеться на сайті "Миротворець", він був заступником командира взводу бойовиків 1-го відділення 1-го взводу 6-ї роти терористичної "армії" "ДНР".

"Половинкін Володимир Олександрович, "Воля" (Часів Яр, 24/11/90) загинув 29/05/18 у Приазов'ї", - повідомив у Twitter блогер Necro Mancer.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з початку Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики зазнали величезних втрат за місяць – були ліквідовані 115 осіб і ще 149 отримали поранення.