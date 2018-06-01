На Донбасі ліквідували командира бойовиків "Волю" (фото)

12:41, 01 червня 2018
Війна
6642 0
Терориста ліквідували / фото twitter.com/666_mance

Як йдеться на сайті "Миротворець", він був заступником командира взводу бойовиків 1-го відділення 1-го взводу 6-ї роти терористичної "армії" "ДНР".

"Половинкін Володимир Олександрович, "Воля" (Часів Яр, 24/11/90) загинув 29/05/18 у Приазов'ї", - повідомив у Twitter блогер Necro Mancer.

 Раніше ЗМІ повідомляли, що з початку Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики зазнали величезних втрат за місяць – були ліквідовані 115 осіб і ще 149 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#терористи#ліквідація