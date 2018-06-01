На Донбасі ліквідували командира бойовиків "Волю" (фото)
12:41, 01 червня 2018Війна
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Як зазначається, у ліквідованого бойовика військове звання - сержант.
Терориста ліквідували / фото twitter.com/666_mance
На Донбасі 29 травня ліквідували терориста Володимира Половинкіна за прізвиськом "Воля".
Як йдеться на сайті "Миротворець", він був заступником командира взводу бойовиків 1-го відділення 1-го взводу 6-ї роти терористичної "армії" "ДНР".
"Половинкін Володимир Олександрович, "Воля" (Часів Яр, 24/11/90) загинув 29/05/18 у Приазов'ї", - повідомив у Twitter блогер Necro Mancer.
Половинкин Владимир Александрович "Воля" (Часов Яр, 24/11/90) погиб ~29/05/18 в Приазовье https://t.co/HsKLLu1WJw#9ошпмп#1ак#роа#груз200pic.twitter.com/YWy4eSK2Jz— Necro Mancer (@666_mancer) June 1, 2018
Раніше ЗМІ повідомляли, що з початку Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики зазнали величезних втрат за місяць – були ліквідовані 115 осіб і ще 149 отримали поранення.
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