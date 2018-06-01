Широкомасштабна агресія проти України означатиме для РФ швидкий крах – координатор ІС

14:45, 01 червня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Військовий журналіст, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що Росія навряд чи влаштує широкомасштабну військову кампанію проти України.

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Про це він заявив виданню "Апостроф".

"Початок широкомасштабної агресії проти України означатиме подальший крах Російської Федерації, причому досить швидкий ", - говорить Машовець.

За його словами, Росії не вдасться здобути військову перемогу. Єдиний вихід для неї – діяти зсередини України.

"Військовий чинник можна використовувати лише як один з факторів допомоги для політичного методу. Військовий чинник міг зіграти в 2014 році – і то в обмеженому масштабі. У 2018-му і в наступних це закінчиться для Росії плачевно. Широкомасштабна агресія взагалі можлива, якщо мова зайде про життя і смерть нинішнього режиму у Кремлі. Поки йому нічого не загрожує", - заявляє журналіст.

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Теги: #Росія#війна#Україна