В ІС пояснили важливість взяття Новоолександрівки під контроль українських військових

Експерт пояснив, чому покращення позицій українських військ в районі Новоолександрівки вважається повністю виправданим і доречним.

Взяття під контроль українськими військовими Новоолександрівки на Луганщині – це саме той випадок, коли термін "тактичне поліпшення позицій" повністю виправданий.

Про це пише один з координаторів групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Він пояснив, що мова йде про ділянку фронту в районі Попасній, яка впритул прилягає до лівого флангу Світлодарської дуги, звідки через відкриту місцевість видно південно-західні околиці Первомайська.

«Включивши фантазію, можна припустити можливість прихованого розгортання сил і засобів. І в свій час використовувати для прориву до важливого в оперативно-тактичному відношенні перехрестя доріг в Первомайську. Гіпотетично це бачиться не занадто складною справою. Більш того, можливий прорив українських підрозділів в районі н. п. Калиново і Борщеватого цілком може в такому випадку надати цій ділянці російсько-українського фронту ефект "Авдіївської промзони", коли важлива для окупантів дорога Т0504 опиниться під вогневим впливом українських військ», – розмірковує Машовець.

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За його словами, є ще два важливі моменти, за якими поліпшення позицій українських військ в районі Новоолександрівка вважається повністю виправданим і доречним.

По-перше, за фактом Новоолександрівка не була в «сірій зоні», оскільки окупанти використовували місцеві балки і посадки як зручні вогневі позиції, з яких здійснювалися обстріли передових позицій ЗСУ на північний схід від Новозвановки в бік Попасної. «З цих місць неодноразово фіксувалися вогневі удари з важких мінометів і ствольної артилерії. Причому коригувальники вогню працювали саме в н. п. Новоолександрівка. Тому, цілком логічне рішення взяти селище під контроль і позбавити агресора можливості обстрілювати наші передові позиції», – зазначає координатор ІС.

Другим моментом, за словами Машовца, є істотне посилення окупантами свого первомайського угруповання саме на південно-західному напрямку. «Нічийна» місцевість на важливій в оперативно-тактичному відношенні ділянці використовувалася окупантами для здійснення вогневих провокацій проти наших військ. Більше того, у разі прориву окупаційних військ в районі н. п. Попасна існувала можливість повторення Дебальцевського сценарію. Тепер у агресора немає «зручностей» навіть для підготовки до гіпотетичного повторення такої операції», – пояснив Машовець.

За його словами, враховуючи втрату тактичної переваги, ситуація в районі Попасній далека від стабілізації. «Командування окупаційних військ усвідомлює наслідки взяття під контроль нашими військовими н.п. Новоолександрівка для всього правого флангу стахановської угруповання 2-го АК ЮВО ЗС РФ», – додав координатор ІС.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері Міноборони повідомило про взяття під контроль села Новоолександрівка в Луганській області.