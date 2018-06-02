Бойовики обстріляли "Кугуар" прикордонників на КПВВ "Майорське"
Сьогодні перед початком здійсненням контролю осіб та транспортних засобів в КПВВ «Майорське» підконтрольні Росії бойовики обстріляли бронемашину прикордонників.
Як повідомляє Держприкордонслужба, прикордонники саме здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до контрольного пункту та КПВВ автомобілем «Кугуар».
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Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп обстріляли бронемашину зі стрілецької зброї.
Ніхто з військовослужбовців не постраждав.
В цей час цивільних осіб у контрольному пункті не було, особовий склад перебував у бліндажах.
Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 1 червня, російсько-окупаційні війська 33 рази за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували важке озброєння.