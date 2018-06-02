Доба на Донбасі: 33 обстріли з боку бойовиків, активізувалися снайпери

Поранено одного українського воїна.

Упродовж минулої доби, 1 червня, російсько-окупаційні війська 33 рази за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували важке озброєння.

Про це повідомили прес-службі операції Об'єднанних сил.

В районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Підрозділами об’єднаних сил вогневі точки противника були подавлені.

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В районі Авдіївки та на інших напрямках бойовики застосовували снайперів. Водночас, підрозділи ООС вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації снайперського вогню противника, йдеться у повідомленні.

Активні бойові дії продовжують тривати в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль, та Широкине. Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння - 122-мм артилерію та 82-мм міномети.

"За добу, що минула, поранення отримав 1 український воїн, якого оперативно було доставлено до шпиталю, де йому була надана медична допомога. Упродовж поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника, за даними розвідки, склали 3 окупанта знищено та 2 поранено", - йдеться у повідомленні ООС.

Сьогодні, о 6.10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли із стрілецької зброї КПВВ «Майорське». Постраждалих, на щастя, немає.

Як повідомляв УНІАН, бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним жителям, які залишаються в селищі "Південне".