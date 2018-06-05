Один з ватажків "ДНР" потрапив у ДТП - соцмережі
20:06, 05 червня 2018Війна
2862 0
Терорист вижив після аварії, повідомляють ЗМІ.
"Воха" потрапив в аварію / Скріншот
У мережі з'явилася інформація про те, "командир" незаконного збройного формування "Спарта" (яким до ліквідації керував "Моторола", - Ред.) Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у ДТП.
Читайте такожЖурналіст пояснив, чому на зміну "Гіві" та "Моторолі" прийшли бойовики без підготовки
Про це повідомляють "Ведомости Донбасса", посилаючись на дані жителів окупованого Донбасу в соцмережах.
За наявною інформацією, терорист "Воха" вижив після аварії.
Як повідомляв УНІАН, бандформування "ДНР" "Спарта" після ліквідації його ватажка Арсенія Павлова "Мотороли" очолив 23-річний Володимир Жога з позивним "Воха".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter