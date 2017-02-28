Журналіст пояснив, чому на зміну "Гіві" та "Моторолі" прийшли бойовики без підготовки

Місце ватажка розвідувального батальйону "Спарта" посів 23-річний Володимир Жога, позивний "Воха", який раніше був водієм та помічником Павлова, й не обіймав самостійних командних посад рівня взвод-рота, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Така ж кадрова криза, за його словами, виникла і в окремому штурмовому батальйоні "Сомалі" 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі. Його ватажком призначений 26-річний заступник начальника штабу батальйону Єгор Волчков, позивний "Синок". Інших кандидатів, щоб очолити "Сомалі" також не виявилося. Волчков також не обіймав самостійних командних посад.

"В результаті знищення ватажків бойовиків приплив особового складу в "Спарту" і "Сомалі" знизився, підрозділи зараз значно недоукомплектовані. Кадрові призначення противника вказують на серйозні проблеми з комплектуванням і боєздатністю", - зазначив Бутусов.

Раніше УНІАН повідомляв, що командування "1-го АК ДНР" ініціює перегляд оргштатної структури т. зв. "окремих батальйонів" - бандформувань типу "Сомалі", "Спарта" та інші, які були введені до складу російсько-терористичних військ.