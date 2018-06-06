"Комбат" "Спарти" потрапив до реанімації після ДТП у Донецьку - ЗМІ (фото, відео)
Увечері 5 червня в окупованому Донецьку сталася ДТП: водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, не переконавшись у безпеці маневру, почав виконувати поворот і в цю секунду в нього влетів мотоцикл.
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За даними джерел ресурсів терористів, на мотоциклі їхав наступник "Мотороли", "комбат" "Спарти" Володимир Жога "Воха" зі супутницею.
Дівчина загинула на місці. Терорист з важкими травмами госпіталізований до відділення реанімації.
5 червня у мережі з'явилася інформація про те, "командир" незаконного збройного формування "Спарта" (яким до ліквідації керував "Моторола", - Ред.) Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у ДТП.
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