"Комбат" "Спарти" потрапив до реанімації після ДТП у Донецьку - ЗМІ (фото, відео)

Офіційних підтверджень про те, що у ДТП постраждав "Воха", поки немає, пишуть ресурси терористів.

Увечері 5 червня в окупованому Донецьку сталася ДТП: водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, не переконавшись у безпеці маневру, почав виконувати поворот і в цю секунду в нього влетів мотоцикл.

Читайте такожНаступник "Мотороли": після ліквідації терориста ватажком "Спарти" став 23-річний бойовик (відео)

За даними джерел ресурсів терористів, на мотоциклі їхав наступник "Мотороли", "комбат" "Спарти" Володимир Жога "Воха" зі супутницею.

Дівчина загинула на місці. Терорист з важкими травмами госпіталізований до відділення реанімації.

5 червня у мережі з'явилася інформація про те, "командир" незаконного збройного формування "Спарта" (яким до ліквідації керував "Моторола", - Ред.) Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у ДТП.

УВАГА! Відео 18+