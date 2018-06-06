Терорист Бородай озвучив справжні втрати серед російських найманців на Донбасі (відео)

Російський терорист Бородай розповів, скільки вивозять "двохсотих" до РФ.

Стало відомо про втрати в лавах бойовиків "ДНР" і російських найманців на Донбасі. Також щодня є поранені.

Інформацію про це "злив" російський терорист Олександр Бородай, передають "Ведомости Донбасса".

Терорист заявив: "У середньому за день є, як правило, 2-3 "двохсотих" (ліквідованих - Ред.), з них десь 1-2 "вантаж-200" у тиждень ми вивозимо до РФ".

Нагадаємо, 4 квітня на сайті Ukraina.ru вийшло інтерв'ю з російським терористом Борадаєм, якого Кремль призначив першим керівником окупованої частині Донецької області в 2014 році. Зараз Бородай очолює так званий «союз» російських добровольців, які воювали на Донбасі.

В інтерв'ю, зокрема, Бородай зазначив, що в 2014 році законному меру Донецька Олександру Лук'янченку заявив, що Росія прийшла в Донецьк назавжди.

Також він розповів, що брав участь в окупації Криму. При цьому Бородай заявив, що окупація Донбасу - «це не тільки публічний ляпас тим, хто силою захопив владу в Києві, але і тій світовій спільноті, що стоїть за ними».

Також він зазначив, що на окупованій території «не вдалося побудувати мирне і щасливе життя, не вдалося досягти суттєвих позитивних змін в економіці».