"Росія прийшла на Донбас назавжди": у Путіна прокоментували заяву терориста Бородая

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Росія присутня на Донбасі і в Україні теж тільки у вигляді своїх симпатій як до жителів Донбасу, так і українського народу».

У Кремлі назвали особистою думкою заяву російського терориста Олександра Бородая про те, що «Росія прийшла на Донбас назавжди».

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи поділяють в Кремлі заяву Бородая, оприлюднену на сайті Украина.ру, що є структурою російського державного інформагентства “РИА Новости”.

«Росія не прийшла на Донбас. Тут, безумовно, особиста точка зору. Ви знаєте, що Росія бере участь на Донбасі і в Україні теж тільки у вигляді своїх симпатій як до жителів Донбасу, так і українського народу. Ніякої іншої присутності там немає», - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, він не знав, що ресурс Украина.ру є підрозділом “РИА Новости”.

«Усіх не згадаєш, якщо воно має якесь відношення до “РИА Новости”, - я не знаю, чи є це якимось афілійованим ЗМІ з “РИА Новости”, але “РИА Новости” публікує абсолютно різні точки зору, незважаючи на те, що це держЗМІ» , - сказав Пєсков.

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За його словами, “РИА Новости” переслідує мету «об'єктивного, не однобокого, не викривленого і не заангажованого висвітлення, як ми бачимо часто в інших країнах світу», з чим вони «добре справляються».

4 квітня на сайті Ukraina.ru вийшло інтерв'ю з російським терористом Борадаєм, якого Кремль призначив першим керівником окупованої частини Донецької області у 2014 році. Зараз Бородай очолює так званий «союз» російських добровольців, які воювали на Донбасі.

В інтерв'ю, зокрема, Бородай зазначив, що у 2014 році законному меру Донецька Олександру Лук'янченку він заявив, що Росія прийшла до Донецька назавжди.

Також він розповів, що до цього брав участь в окупації Криму.

При цьому Бородай заявив, що окупація Донбасу - «це не тільки публічний ляпас тим, хто силою захопив владу в Києві, а й тій світовій спільноті, що стоїть за ними».

Також він зазначив, що на окупованих територіях «не вдалося побудувати мирне і щасливе життя, не вдалося домогтися суттєвих позитивних змін в економіці».

16 жовтня 2017 року у Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі. Стелу відкрили помічник президента РФ Владислав Сурков, ставленик Кремля в Донецьку Олександр Захарченко, а також перший керівник окупаційної адміністрації, нині голова так званого «Союзу добровольців Донбасу» Бородай.