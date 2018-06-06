Деокупація Донбасу: Аваков пояснив, як потрібно карати колаборантів

На думку Авакова, ухвалити закон про колаборантів і про амністію потрібно до початку процесу звільнення територій на сході України.

Після деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і повернення в юридичне поле України населення цих територій мешканцям цих регіонів, які не сприяли діяльності незаконної влади, потрібно видавати нові паспорти громадянина України після перевірки.

Про це написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Більшість тих, хто пережив окупацію, - жертви або вимушені учасники процесів колаборації, щодо яких має бути застосована амністія, з послідовним відновленням всіх цивільних прав і свобод", - заявив він.

"Якщо людина з якоїсь причини не змогла виїхати і пережила окупацію у своєму домі, продовжувала працювати за своєю спеціальністю, не брала участі в організації незаконних виборів чи інших акцій, не сприяла діяльності незаконної влади - вона проходить перевірку, отримує новий легітимний український паспорт і всі права громадянина України", - додав Аваков.

При цьому міністр виступає за кримінальне переслідування "тільки щодо керівництва "ДНР" і "ЛНР", осіб, які воювали проти української армії і Нацгвардії, і щодо тих, хто скоїв тяжкі злочини".

Також Аваков заявив про необхідність прийняти закон про колаборантів і про амністію до початку процесу звільнення територій на сході України з проведенням інформаційної кампанії з роз'яснення населенню положень цих законів, як в Україні, так і на окупованих територіях.

На думку міністра, закон про колаборантів має в себе включати, зокрема, заборону обиратися і займати посади в органах влади та місцевого самоврядування, бути державним службовцем громадянину, котрого суд визнав колаборантом.

При цьому, за його словами, в законі потрібно виписати чітке і ясне визначення злочинного діяння і однозначний перелік категорій осіб, що потрапляють під його дію.

На думку міністра, умовою звільнення від кримінальної відповідальності або пом'якшення цієї відповідальності може бути сприяння відновленню державного суверенітету України над окупованими територіями Донбасу.

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"Отже, навіть комбатанти, які не здійснювали тяжких військових злочинів, або представники середньої управлінської ланки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо сприятимуть відновленню української влади над окупованими територіями", - заявив Аваков.

Разом з цим, Авакав вважає, що застосування закону про колаборантів неминуче ускладниться діяльністю російських і проросійських політичних сил, які "розгорнуть широку кампанію з дискредитації непростих процесів реінтеграції населення окупованих територій", а російська пропаганда мотивуватиме продовжувати збройний опір українським військам, "залякуючи населення "зачистками", кримінальним переслідуванням за вчинені і невчинені злочини".

"Нам слід врахувати ці ризики і розробити заходи протидії. У тому числі - попередити наших зарубіжних партнерів про очікувані пропагандистські кампанії з дискредитації як законів про колаборантів і про амністію, так і процесів їх застосування", - пояснив він.

Також Аваков пояснив, досвід яких країн потрібно враховувати при розробці законопроекту про заборону колабораціонізму і яким він бачить вирішення проблеми колаборації.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у нього є свій план з повернення окупованої території Донбасу до складу України. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі".