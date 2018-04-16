"Умовно кажучи, спочатку взяти Горлівку": Аваков озвучив план повернення окупованого Донбасу

Міністр внутрішніх справ України поділився своїм планом з повернення суверенітету України над тимчасово окупованим Донбасом.

У глави МВС України Арсена Авакова є свій план з повернення окупованої території Донбасу до складу України. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі".

"Я не вважаю, що реінтегрувати можна одразу всю територію окупованого Донбасу. "Блакитних касок" стільки немає – на всю територію. Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район", - розповів міністр внутрішніх справ в інтерв'ю "Українській правді".

"План такий: заходять миротворці і стають на кордоні умовного міста Горлівка або сільського Новоазовського району. Кордон з окупованою територією одразу беруть під контроль і "блакитні каски", й українські прикордонники. Всередину цієї території, що повернулася до України, заходять органи української юстиції і проводять вибори за нашим законом", - заявив він.

За словами глави МВС, не має значення, хто переможе на цих виборах: на місцевих виборах там у більшості випадків виберуть когось із відверто проімперськими поглядами.

"Головне – сформувати перехідну адміністрацію: на основі цих нових, обраних за українським законом органів і представників державної влади України. Туди має прийти центральна влада разом з українськими поліцейськими силами", - наголосив Аваков.

Після цього, на його думку, Україна повинна прийняти закон про амністію, який повинен стосуватися абсолютно всіх, крім тих, "у кого на руках кров, хто вбивав наших солдатів, брав участь у репресіях проти мирного населення".

Також, продовжив міністр внутрішніх справ, доведеться прийняти закон "про колаборантів".

Читайте такожМВС розробляє план дій для різних сценаріїв на Донбасі

"Але закон "про колаборантів" – обов'язковий, тому що потрібно визначити статус кожної людини. Офіційно встановити, що він такий же громадянин України, як і всі інші. Він або жертва, яких більшість, або учасник, але не критичний", - зазначив він.

Також, очевидно, потрібно буде вирішувати питання з "перехідним статусом" окупованих територій, додав він.

"По-перше, це буде стосуватися якогось спеціального економічного статусу. Ця територія повинна буде відновлюватися після окупації випереджаючими темпами", - розповів глава МВС.

"Припустимо, що в окремо взятий відгороджений від сепаратистів район або Горлівку зайшла українська влада. Відповідно, там починає підтримувати громадський порядок українська поліція. Я навіть допускаю якесь, можливо перехідне, спільне патрулювання українських сил МВС з місцевими представниками територіальних громад, яких делегуватимуть місцеві райради", - продовжив Аваков.

Далі, за його словами, починається відновлення інфраструктури та підвищення якості життя людей, які перебували в окупації: відновлення подачі води, електроенергії, видача нормальних українських паспортів.

При цьому, зазначив міністр, ступінь перевірки людей з окупованих територій повинен бути спеціальним, щоб не видавали кому заманеться українські паспорти, а лише українським громадянам.

"Очевидно, будуть нюанси перехідного періоду, але суть така – поступово жителі окупованих територій вступають у цивільні права нормальних українців і отримують відповідну якість життя: школи, інститути, освіту, медицину, безвізовий режим, будуються дороги, відновлюються зруйновані мости і так далі", - вважає глава МВС.

"Другий крок – цю ж саму процедуру повторюємо на наступних, сусідніх, умовно, п'яти районах. На скільки вистачає сил і довіри", - додав Аваков.

Міністр внутрішніх справ прогнозує, що будуть нюанси, пов'язані з особливостями перехідного періоду.

"Якщо це все реалізувати, то поступово ми зможемо вийти на ситуацію, коли українські прикордонники стоять на кордоні України і Росії, повністю забезпечуючи контроль. Разом з ними стоять "блакитні каски", про яких домовляється Порошенко", - підсумував він.

Раніше в СБУ повідомляли, що в керівництві держави-окупанта Російській Федерації восени планують вдатися до нової спроби дестабілізації України, використавши стару тему із "захистом російськомовних", яка передбачає подальше вторгнення регулярних військ.