У мережі показали фото модернізованого для Повітряних сил України Су-25М1К

Штурмовик обладнаний новими засобами захисту, а саме - "Адрос" КУВ 26-50.

У мережі з'явилося фото відремонтованого і частково модернізованого Су-25М1К. Су-25М1К був прийнятий на озброєння в 2015 році і наразі поставляється Повітряних сил ЗСУ.

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Про це повідомляє Military Aviation.

Штурмовик обладнаний новими засобами захисту, а саме - "Адрос" КУВ 26-50.

Як повідомляв УНІАН, глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак назвав найбільш очікувані новинки, які найближчим часом надійдуть на озброєння у ЗСУ. Однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння у ЗСУ, є ракетний проект "Нептун".