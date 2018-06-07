У мережі показали фото модернізованого для Повітряних сил України Су-25М1К
10:12, 07 червня 2018Війна
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Штурмовик обладнаний новими засобами захисту, а саме - "Адрос" КУВ 26-50.
Фронтовий бомбардувальник Су-25М1К для ЗСУ / Military Aviation
У мережі з'явилося фото відремонтованого і частково модернізованого Су-25М1К. Су-25М1К був прийнятий на озброєння в 2015 році і наразі поставляється Повітряних сил ЗСУ.
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Про це повідомляє Military Aviation.
Штурмовик обладнаний новими засобами захисту, а саме - "Адрос" КУВ 26-50.
Як повідомляв УНІАН, глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак назвав найбільш очікувані новинки, які найближчим часом надійдуть на озброєння у ЗСУ. Однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння у ЗСУ, є ракетний проект "Нептун".
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