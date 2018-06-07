Ракета "Нептун" і ЗРК "Печора": експерт назвав найбільш очікувані новинки, які незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ

Однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння у ЗСУ, є ракетний проект "Нептун".

Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак назвав найбільш очікувані новинки, які найближчим часом надійдуть на озброєння у ЗСУ.

Про це пише журнал "Новое время".

Так, однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння у ЗСУ, є ракетний проект "Нептун". У січні 2018-го стартували держвипробування нової крилатої ракети "Нептун", здатної вражати наземні і морські цілі на дальності 300 км. А в перспективі — 500 км і більш. Важливо, що в цьому проекті немає залежності від іноземних комплектуючих, всі — вітчизняні. Вже сьогодні ця дозвуковая ракета лякає Кремль.

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Вертоліт для всепогодного цілодобового бою. Цей бойовий вертоліт, оснащений високоточними керованими ракетами і цілодобовою оглядово-прицільною системою з тепловізійним, телевізійним і лазерним каналами для ведення нічного бою, давня мрія українських військових. Зараз його держвипробування на фінішній прямій.

Реактивні системи залпового вогню "Вільха". Це — нове покоління артилерії. Очікується, що в 2018-му перші серійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Вільха надійдуть у ЗСУ. Всі комплектуючі — українські. Ракета унікальна: один залп — 12 високоточних влучень (точність до декількох метрів) в умовному колі радіусом 1 км на дальності до 70 км. Така зброя може стати першим кроком у створенні асиметричного неядерного ракетного щита України.

Зенітний ракетний комплекс "Печора". Україна не виробляє зенітних ракетних комплексів (ЗРК), але навчилася їх модернізувати. Перехід від ЗРК С-125 до ЗРК "Печора" — серйозний стрибок українських розробників. Печора вже існує і поставляється на експорт, а про доопрацювання проекту для ЗСУ було оголошено на початку 2018-го. ЗРК буде вражати цілі на дальності до 50 км, і для неї вже розроблена активна головка самонаведення.

Радіолокаційна станція "Малахіт". Ця радіолокаційна станція значно посилить систему вітчизняної ППО. Малахіт здатний автоматично передавати дані й визначати радіальну швидкість повітряних цілей, включаючи оснащені технологіями зниження помітності бойових машин — Стелс. Малахіт вже поставляється серійно і успішно справляється у зоні бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, в Україні випробували новий бойовий модуль.