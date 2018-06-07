Донецьку фільтрувальну станцію знеструмлено

Вирішується питання про вивезення персоналу, який перебуває на станції вже дві доби.

Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено.

Про це йдеться у Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

«У зв'язку із продовженням бойових дій приблизно о 22.00 6 червня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію», - йдеться у повідомленні.

У той же час на офіційному сайті КП «Компанія «Вода Донбасу»» повідомляється, що на даний час узгоджується можливість вивезення зі станції персоналу, який там перебуває уже дві доби поспіль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції в зоні ООС були чутні вибухи, у наявності були всі ознаки запеклого бою.