У МінТОТ повідомили про потужний бій біля Донецької фільтрувальної станції
02:41, 05 червня 2018Війна
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У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили про бойові дії біля ДФС.
В районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій / фото wikimapia.org
Увечері 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції в зоні ООС були чутні вибухи, у наявності були всі ознаки запеклого бою.
Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на сторінці в Twitter.
"В районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі", – йдеться в повідомленні.
КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 4, 2018
Як повідомляв УНІАН, 3 червня найбільш активні бойові дії в зоні проведення операції Об’єднаних сил тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.
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