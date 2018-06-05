У МінТОТ повідомили про потужний бій біля Донецької фільтрувальної станції

02:41, 05 червня 2018
Війна
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В районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій / фото wikimapia.org

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на сторінці в Twitter.

"В районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня найбільш активні бойові дії в зоні проведення операції Об’єднаних сил тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.

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Теги: #Донбас#Донецька фільтрувальна станція