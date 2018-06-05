У МінТОТ повідомили про потужний бій біля Донецької фільтрувальної станції

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили про бойові дії біля ДФС.

Увечері 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції в зоні ООС були чутні вибухи, у наявності були всі ознаки запеклого бою.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на сторінці в Twitter.

"В районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі", – йдеться в повідомленні.

КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, 3 червня найбільш активні бойові дії в зоні проведення операції Об’єднаних сил тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.