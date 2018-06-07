Запустіння: у мережі показали околиці Донецького аеропорту (фото)

Сьогодні в околицях ДАП зберігається відносно спокійна ситуація.

У мережі показали свіжі фотографії околиць зруйнованого Донецького аеропорту.

Фото ДАП, який пережив масштабні бої в 2014 році, було опубліковано в Twitter "Bylbyleva906".

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2018 року виповнилася четверта річниця з початку боїв за Донецький аеропорт.

Нагадаємо, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".