Сьогодні минає четверта річниця з початку боїв за Донецький аеропорт (відео)

Бойові дії у Донецькому аеропорту розпочалися 26 травня 2014 року.

Бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року. 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".

21 січня 2015 року ухвалили рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Читайте також"Вони вистояли, не вистояв бетон": в Генштабі нагадали про подвиг кіборгів Донецького аеропорту (відео)

Під час операції звільнення нового терміналу 26 травня 2014 року не загинув жоден український військовий. Втрати бойовиків самопроголошеної ДНР становили приблизно 100 осіб, серед них виявилось 33 вихідці з Росії.

Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали «кіборгами».

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.

Як зазначили у ЗСУ, у перший день бою за ДАП українські військові вперше показали свій характер у бою з переважаючим і сильним противником. Успішна операція стала переломною для українських військових та визначила подальший перебіг АТО.