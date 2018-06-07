Рішення вже прийнято: ЗМІ назвали ім'я нового ватажка "ДНР"

Новим ватажком "ДНР" може стати терорист Денис Пушилін.

Ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, швидше за все, змінить так званий голова "Народної ради" Денис Пушилін.

Рішення про це вже прийнято відповідними інстанціями, повідомляють джерела "Замечаний" у Донецьку.

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Зазначається, що рішення офіційно ще не озвучено, але Пушилін, який раніше відзначався лише як спікер щодо Мінських переговорів, вже виступив з низкою нетипово гучних для нього заяв.

"А сьогодні Денис Пушилін поїхав у Крим і провів переговори тет-а-тет з "головою уряду" цього "суб'єкта федерації" Сергієм Аксьоновим - раніше в такому форматі був помічений лише зниклий з усіх моніторів "глава республіки" Захарченко", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Раніше ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про намір зміцнювати незалежність "ДНР" і зв'язки з Росією.