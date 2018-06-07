Рішення вже прийнято: ЗМІ назвали ім'я нового ватажка "ДНР"

14:48, 07 червня 2018
Війна
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Олександр Захарченко / REUTERS

Рішення про це вже прийнято відповідними інстанціями, повідомляють джерела "Замечаний" у Донецьку.

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Зазначається, що рішення офіційно ще не озвучено, але Пушилін, який раніше відзначався лише як спікер щодо Мінських переговорів, вже виступив з низкою нетипово гучних для нього заяв.

"А сьогодні Денис Пушилін поїхав у Крим і провів переговори тет-а-тет з "головою уряду" цього "суб'єкта федерації" Сергієм Аксьоновим - раніше в такому форматі був помічений лише зниклий з усіх моніторів "глава республіки" Захарченко", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Раніше ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про намір зміцнювати незалежність "ДНР" і зв'язки з Росією.

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Теги: #ДНР#захарченко#Пушилін