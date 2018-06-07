В окупованому Донецьку вивісили український прапор (фото)

18:15, 07 червня 2018
Війна
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У Донецьку майорить прапор України / фото twitter.com/vital_ovchar

Про це в Twitter повідомив донеччанин Віталій Овчаренко, опублікувавши відповідні знімки.

"До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів. До "Донбас-Арени" - 500 метрів!", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у небо над окупованою Горлівкою на Донбасі у середу, 9 травня, українські патріоти запустили прапор України.

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Теги: #Донецьк#Україна#прапор