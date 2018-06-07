В окупованому Донецьку вивісили український прапор (фото)

За словами місцевого жителя, прапор вивісили невідомі патріоти.

В окупованому Донецьку 7 червня невідомі патріоти вивісили український прапор.

Про це в Twitter повідомив донеччанин Віталій Овчаренко, опублікувавши відповідні знімки.

"До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів. До "Донбас-Арени" - 500 метрів!", - йдеться у його повідомленні.

Сьогодні у Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК Шахтар,невідомі патріоти вивісили прапор України



До Готелю «Вікторія» (де живуть російські окупанти)-200 метрів



До «Донбас - Арени»-500 метрів!



Донеччани наголошують і Європі і світу і Росії: «Донецьк - це Україна» pic.twitter.com/7RUno5FwiF — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 7, 2018

Як повідомляв УНІАН, у небо над окупованою Горлівкою на Донбасі у середу, 9 травня, українські патріоти запустили прапор України.